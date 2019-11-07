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Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 09:28
Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке
Фото: на месте взрыва во Львове (lv.npu.gov.ua)

В подъезде взорвалась граната

В Стрые (Львовская область) вечером 6 ноября произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек, расположенной на улице Сковороды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, около 23:35 правоохранители Стрыя получили информацию о том, что в подъезде многоэтажки на улице Сковороды раздался взрыв.

По предварительным данным полиции, в подъезде дома, а именно на лестничной клетке между 2 и 3 этажами взорвалась граната. Тип гранаты будет установлен во время экспертизы. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность правонарушителя. Также решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на рынке "Радосинь" неизвестный взорвал гранату. В результате взрыва никто не пострадал. Взрыв повредил лишь стекло и фасад сооружений. Событие было квалифицировано как умышленное повреждение имущества и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Накануне в центре Киева на улице Пушкинской вечером произошел взрыв гранаты, в результате которого два человека погибли. Осколочные ранения получила девушка, проходившая мимо.

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Новости Украины Львовская областьгранатаВзрыв
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