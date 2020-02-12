ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 23:56
У Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом
Ілюстративне фото (al-fanarmedia.org)

Усіх потерпілих доставили до лікарень

У Львові до лікарень за минулу добу доставили п'ятьох людей, у яких діагностували отруєння чадним газом. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Гал-інфо".

За даними поліції Львівської області, у місті трапилось дві надзвичайні події, під час яких люди дістали отруєння. Перша подія трапилась 11 лютого о 21:10 год. у будинку по вул. Богуна. Тут отруїлися чадним газом троє осіб. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у медичні заклади Львова.

Інша подія сталася 11 лютого о 21:32 год. у Львові в квартирі будинку по вул. Шевченка. Із отруєнням чадним газом звідси до обласної лікарні доставили двох осіб. Стан їх здоров'я - середнього ступеня важкості.

Працівниками ПАТ "Львівгаз" тимчасово перекрито подачу газу до квартири. Обставини обох подій встановлюються.

Загалом від початку 2020 року у Львові чадним газом вже отруїлась 21 людина.

Нагадаємо, у селі Славське Львівської області в готелі отруїлись 14 людей, з них четверо дітей. Усіх госпіталізували з підозрою на харчове отруєння.

Ціна імпортного газу продовжила падіння на початку року На гірськолижному курорті Львівської області в готелі сталось масове отруєння
Новини України Львівгазотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся