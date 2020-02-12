У Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом

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Усіх потерпілих доставили до лікарень

У Львові до лікарень за минулу добу доставили п'ятьох людей, у яких діагностували отруєння чадним газом. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Гал-інфо".

За даними поліції Львівської області, у місті трапилось дві надзвичайні події, під час яких люди дістали отруєння. Перша подія трапилась 11 лютого о 21:10 год. у будинку по вул. Богуна. Тут отруїлися чадним газом троє осіб. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у медичні заклади Львова.

Інша подія сталася 11 лютого о 21:32 год. у Львові в квартирі будинку по вул. Шевченка. Із отруєнням чадним газом звідси до обласної лікарні доставили двох осіб. Стан їх здоров'я - середнього ступеня важкості.

Працівниками ПАТ "Львівгаз" тимчасово перекрито подачу газу до квартири. Обставини обох подій встановлюються.

Загалом від початку 2020 року у Львові чадним газом вже отруїлась 21 людина.

Нагадаємо, у селі Славське Львівської області в готелі отруїлись 14 людей, з них четверо дітей. Усіх госпіталізували з підозрою на харчове отруєння.