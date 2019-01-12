У Львівській області при спробі дати хабар затримали директора підприємства

Фото: на місці затримання (lv.npu.gov.ua)

Затриманий намагався дати поліцейським хабар у розмірі 2 тис. доларів

У Львівській області затримали директора підприємства, який намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 2 тисячі доларів, щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, затриманий керівник підприємства намагався дати хабаря працівникам Управління захисту економіки у Львівській області, щоб він та його дружина уникнули відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту автодороги у області.

"За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України", - зазначили у відомстві.

Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1 тис. неоподаткованих мінімумів та з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві у п'ятницю 11 січня, на хабарі у 5 тис. доларів затримали співробітника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Того ж дня, 11 січня, у Сумській області на хабарі затримали посадовця облуправління Державної фіскальної служби (ДФС).

Додамо, в Україні протягом тижня затримано 17 осіб за хабарництво.