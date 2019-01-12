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У Львівській області при спробі дати хабар затримали директора підприємства

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 23:30
У Львівській області при спробі дати хабар затримали директора підприємства
Фото: на місці затримання (lv.npu.gov.ua)

Затриманий намагався дати поліцейським хабар у розмірі 2 тис. доларів

У Львівській області затримали директора підприємства, який намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 2 тисячі доларів, щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, затриманий керівник підприємства намагався дати хабаря працівникам Управління захисту економіки у Львівській області, щоб він та його дружина уникнули відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту автодороги у області.

"За цим фактом слідчі  відкрили  кримінальне провадження за  ч. 3 ст.369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України", - зазначили у відомстві.

Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1 тис. неоподаткованих мінімумів та з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві у п'ятницю 11 січня, на хабарі у 5 тис. доларів затримали співробітника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Того ж дня, 11 січня, у Сумській області на хабарі затримали посадовця облуправління Державної фіскальної служби (ДФС). 

Додамо, в Україні протягом тижня затримано 17 осіб за хабарництво.

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