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У Сумській області на хабарі затримали чиновницю ДФС

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 18:07
У Сумській області на хабарі затримали чиновницю ДФС
Фото: вилучені кошти (facebook.com/прокуратура-Сумської-області)

Чиновниця вимагала хабар за зменшення суми донарахувань податків

У Сумській області сьогодні, 11 січня, на хабарі затримали посадовця облуправління Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Сумської області у Facebook.

Як зазначається, правоохоронці задокументували злочинну діяльність начальника одного з відділів управління ДФС в Сумській області. Повідомляється, що чиновник після проведення перевірки на підприємстві вимагала в суб’єкта господарювання хабар за зменшення суми донарахувань податків.

"11 січня 2019 року під час одержання 90 тисю гривень вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, відтак до обрання запобіжного заходу вона перебуватиме в Ізоляторі тимчасового тримання", йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

У Сумській області на хабарі затримали чиновницю ДФС

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання на хабарі керівника одного зі структурних підрозділів районного відділу Нацполіції в Рівненській області.

Також повідомлялося, що у Львівській області на хабарі в 21 тис. гривень затримали голову однієї з районних державних адміністрацій.

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