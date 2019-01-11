У Києві на хабарі затримали співробітника Мінрегіону

Фото: вилучені кошти (facebook.com/прокуратура-Київської-області)

За хабар у 5 тис. доларів чиновник обіцяв прийняти позитивне рішення щодо надання в оренду приміщення держпідприємства

У Києві сьогодні, 11 січня, на хабарі у 5 тис. доларів затримали співробітника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Київської області.

Як зазначається, на вимаганні та отриманні хабара викрито головного спеціаліста відділу управління державної власності відомства.

"Службовець вимагав у суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч доларів, яку отримав через посередника. За вказані кошти чоловік обіцяв прийняти позитивне рішення щодо надання в оренду приміщення державного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, по закінченню яких будуть вирішуватись питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч.3 ст.368 (Одержання хабара) КК України та обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/прокуратура-Київської-області)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Сумській області на хабарі затримали чиновницю облуправління Державної фіскальної служби.