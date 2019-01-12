Во Львовской области при попытке дать взятку задержали директора предприятия

Фото: на месте задержания (lv.npu.gov.ua)

Задержанный пытался дать полицейским взятку в размере 2 тыс. долларов

Во Львовской области задержали директора предприятия, который пытался дать правоохранителям взятку в размере 2 тысячи долларов, чтобы избежать ответственности за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, задержанный руководитель предприятия пытался дать взятку работникам Управления защиты экономики во Львовской области, чтобы он и его жена избежали ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных для капитального ремонта автодороги в области.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст.369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины", - отметили в ведомстве.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов и с возможной конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве в пятницу 11 января, на взятке в 5 тыс. долларов задержали сотрудника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В тот же день, 11 января, в Сумской области на взятке задержали чиновника облуправления Государственной фискальной службы (ДФС).

Добавим, в Украине в течение недели задержали 17 человек за взяточничество.