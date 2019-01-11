В Україні за тиждень за хабарництво затримали 17 людей

Ілюстративне фото (facebook.com/прокуратура-Київської-області)

Тільки сьогодні було затримано 11 людей

Упродовж тижня в Україні затримано 17 осіб за хабарництво. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Як зазначається, більшість фігурантів справ призначили "зустрічі", щоб отримати хабар на кінець робочого тижня. Саме сьогодні, 11 січня, було затримано 11 осіб.

Всього упродовж тижня було затримано 17 осіб. Сума неправомірної вигоди становила 792,5 тис. гривень. Наразі 6 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У судах тривають розгляди з приводу обрання фігурантам запобіжних заходів.

Окрім того, за тиждень було складено 245 протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією відносно 170 осіб.

Також повідомляється, що упродовж минулого тижня було затримано дев’ять посадовців на хабарі у понад 450 тисяч гривень та 164 адміністративні протоколи про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 11 січня, на хабарі у 5 тис. доларів затримали співробітника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

РБК-Україна повідомляло, що у Сумській області сьогодні, 11 січня, на хабарі затримали посадовця облуправління Державної фіскальної служби (ДФС).