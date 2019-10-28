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У Львівській області перекинувся автомобіль, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 09:49
У Львівській області перекинувся автомобіль, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Львівській області перекинувся автомобіль, чотири людини постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

ДТП сталося 27 жовтня, близько 16:30, на автодорозі поблизу села Тадани Кам'янка-Бузького району. Водій автомобіля "ВАЗ", житель села Тадани 1986 року народження, з'їхав з дороги і перекинувся. В результаті ДТП 4 людини з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, на проспекті Чорновола у Львові на зупинці громадського транспорту зіткнулися дві маршрутки, в результаті аварії постраждали десять осіб.

Також у вівторок, 22 жовтня, у селі Підгайчики Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув водій легковика.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом у Броварському районі невідомі влаштували стрілянину після ДТП, в результаті чого постраждав чоловік.

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