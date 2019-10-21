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У Львові на зупинці зіткнулися маршрутки, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 11:46
У Львові на зупинці зіткнулися маршрутки, є постраждалі
Фото: ДТП у Львові lv.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали не менше десяти осіб

На проспекті Чорновола у Львові на зупинці громадського транспорту зіткнулися дві маршрутки, в результаті аварії постраждали десять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що сьогодні близько 09:20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Як попередньо з'ясували правоохоронці, постраждали десятеро пасажирів, їх діагнози встановлюються.

"На місці поліції працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

У Львові на зупинці зіткнулися маршрутки, є постраждалі

Фото: ДТП у Львові lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Угорщині сталася дорожно-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, в результаті якої постраждали, щонайменше, 10 громадян України.

Також вчора стало відомо, що в Чехії у ДТП постраждали десять українців. Зокрема, автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги і перекинувся. За деякими даними, в автобусі перебували українські заробітчани.

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