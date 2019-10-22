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У Львівській області вантажівка зіткнулася з легковиком, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 16:39
У Львівській області вантажівка зіткнулася з легковиком, є загиблий
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій вантажівки був доставлений в лікарню з травмами

У вівторок, 22 жовтня, у селі Підгайчики Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув водій легковика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як повідомляється, сталося зіткнення вантажного автомобіля "ДАФ" з автомобілем "Пежо 301".

"Від отриманих травм водій легкового автомобіля, 24-річний львів'янин, загинув на місці пригоди, водій вантажівки, 54-річного жителя Тернопільської області, з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові на зупинці громадського транспорту зіткнулися дві маршрутки, в результаті чого постраждали десять осіб.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом у Броварському районі невідомі влаштували стрілянину після ДТП, в результаті чого постраждав чоловік.

Крім цього, 21 жовтня у Румунії автобус з українськими туристами в'їхав в опору, після чого перекинувся. У салоні перебувало 46 осіб.

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