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У Львівській області відтермінували послаблення карантину

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 22:21
У Львівській області відтермінували послаблення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Послаблювати карантин планують почати з 15 травня

Послаблення карантину у Львівській області відтерміновано через збільшення нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію.

Так, на сьогоднішньому засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про продовження карантину без послаблень до 15 травня.

"Відтак, ті послаблення, які були заплановані на 11 травня, будуть вводитися з 15 травня", - пояснив заступник голови ОДА Тарас Грень.

В ОДА зазначили, що за минулу добу в області підтвердили 54 випадки інфікування коронавірусом, 13 пацієнтів було госпіталізовано. Загалом в області зафіксовано 753 хворих на коронавірус, при цьому жертвами хвороби стали 20 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували понад 520 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих українців перевищила 15 тисяч. Найбільша кількість нових хворих була зафіксовано у Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях.

Також РБК-Україна писало, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко опублікував рекомендації для роботи бізнесу після пом'якшення карантину в Україні. Зокрема, необхідно дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання.

Теги Новини України Львовская областькарантинКоронавірус
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