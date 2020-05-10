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Во Львовской области отсрочили ослабление карантина

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 22:21
Во Львовской области отсрочили ослабление карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ослаблять карантин планируют начать с 15 мая

Ослабление карантина во Львовской области отложено из-за увеличения новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию.

Так, на сегодняшнем заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о продлении карантина без послаблений до 15 мая.

"Значит, те послабления, которые были запланированы на 11 мая, будут вводиться с 15 мая", - пояснил заместитель председателя ОГА Тарас Грень.

В ОГА отметили, что за минувшие сутки в области подтвердили 54 случая инфицирования коронавирусом, 13 пациентов были госпитализированы. Всего в области зафиксировано 753 больных коронавирусом, при этом жертвами болезни стали 20 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали более 520 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных украинцев превысило 15 тысяч. Наибольшее количество новых заболевших было зафиксировано в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.

Также РБК-Украина писало, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для работы бизнеса после смягчения карантина в Украине. В частности, необходимо придерживаться масочного режима и социального дистанцирования.

Теги Новости Украины Львовская областькарантинКоронавирус
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