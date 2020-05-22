У Львівській області відклали послаблення карантину до 29 травня

Львівська обласна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження дії карантину без послаблень до 29 травня. Рішення про відтермінування послаблень пов'язане з погіршенням епідемічної ситуації в області.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

На засідання комісії ТЕБ та НС заявили, що вже кілька днів у Львівській області спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Лише за попередню добу в області підтвердили 65 випадків коронавірусу та понад 50 осіб було госпіталізовано з підозрою на інфікування.

"Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров`я і життя мешканців регіону", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Зазначається, що після оцінки епідемічної ситуації в області, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про продовження карантину без послаблень до 29 травня.

"Динаміка погіршується, по Львову динаміка вкрай негативна. Карантин треба посилювати. Все більше людей, потрапляють до медзакладів із важкими формами. У Львові захворюваність надзвичайно висока", - наголосив керівник обласного лабораторного центру Роман Павлів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та 11 областей країни не готові до наступного етапу послаблення карантину, який почався 22 травня. При цьому мер столиці Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити роботу київського метро через транспортний колапс у місті.