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Кличко просить Кабмін дозволити другий етап ослаблення карантину у Києві з 23 травня

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 12:20
Кличко просить Кабмін дозволити другий етап ослаблення карантину у Києві з 23 травня
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Кличка, місто не відповідає лише одному з трьох критеріїв для ослаблення карантину

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів дозволити столиці розпочати другий етап послаблень карантину. Наступний етап зняття обмежень столиця планувала розпочати з 23 травня.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"З 23 травня столиця планувала розпочати наступний етап зняття обмежень. МОЗ заявив що Київ не відповідає критеріям. Столиця не відповідає лише одному з трьох критеріїв... Тому я звертаюся до уряду дозволити Києву розпочати другий етап послаблень", - зазначив мер Києва.

Він зазначив, що з трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному - кількість хворих на 100 тис. мешканців міста. Зокрема, визначена норма 12 хворих, а у Києві зараз 15 хворих на 100 тис. людей.

"Щодо інших двох критеріїв претензій немає. Це заповненість стаціонарів лікарень не більше 50% ліжок та кількість проведених тестів ПЛР, у столиці цей показник втричі вищий визначеної норми", - поінформував Кличко.

За словами мера, показник за кількістю хворих у місті зумовлений спалахом тиждень тому в Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат, а за останні 6 днів захворюваність була в межах норми.

"Тому я звертаюся до уряду, дозволити Києву розпочати другий етап послаблень, але не всіх, а тих, що критично необхідні місту та бізнесу. Зокрема, відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тис. кв. метрів з 23 травня", - сказав він.

Кличко заявив, що поки планується не відкривати дитячі і спортивні майданчики.

"Оскільки завтра вихідний день, наземний громадський транспорт у звичайному режимі може розпочати роботу з 12:00, до того працюватиме ще з перепустками. Ми чекаємо реакції уряду, а місто завтра проведе засідання комісії з надзвичайної ситуації і ухвалить остаточне рішення", - додав мер.

Нагадаємо, МОЗ назвало області, які готові і не готові до ослаблення карантинних заходів. Половина країни не готова.

Зокрема, місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області не готові до другого етапу ослаблення карантину.

Як писало РБК-Україна, Київська область поки не буде послаблювати карантин. Один з факторів - кількість випадків зараження коронавірусом на 100 тис. населення - перевищує допустиму норму.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Віталий КличкоКМДАКиїв
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