Во Львовской области отложили ослабление карантина до 29 мая

Львовская областная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении действия карантина без послаблений до 29 мая. Решение об отсрочке послаблений связано с ухудшением эпидемической ситуации в области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

На заседание комиссии ТЭБ и ЧС заявили, что уже несколько дней во Львовской области наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Только за предыдущие сутки в области подтвердили 65 случаев коронавируса и более 50 человек были госпитализированы с подозрением на инфицирование.

"Рано говорить о существенном ослаблении карантина в области, ведь нашей первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизни жителей региона", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отмечается, что после оценки эпидемической ситуации в области, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении карантина без послаблений до 29 мая. Карантин также будет продлен и во Львове.

"Динамика ухудшается, по Львову динамика крайне негативная. Карантин надо усиливать. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высока", - отметил руководитель областного лабораторного центра Роман Павлов.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и 11 областей страны не готовы к следующему этапу ослабления карантина, который начался 22 мая. При этом мэр столицы Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу киевского метро из-за транспортного коллапса в городе.