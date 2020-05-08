У Львівській області від коронавірусу померла ще одна людина

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в області від коронавірусу одужали 138 людей

У Львівській області зареєстрували 18-тий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, пацієнт, який помер проживав у Червонограді. Помер від хвороби у лікарні у Винниках. Однак, від коронавірусу в області одужали 138 пацієнтів. Крім того, за останні 24 години лабораторні центри в місті провели 315 ПЛР-тестів, з яких 65 - позитивні.

Наразі в інфекційній лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Нагадаємо, у Львівській області заразились коронавірусом за добу 65 людей, збирають штаб швидкого реагування. Загалом в області підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом.

Також РБК-Уркаїна раніше повідомляло, що у Львівській області зареєстрували 17 летальних випадків від коронавірусу, з яких результати останнього летального випадку були отримані 6 травня.

Разом з тим, у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу прийшло 2 травня.