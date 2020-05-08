Во Львовской области от коронавируса умер еще один человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом в области от коронавируса выздоровели 138 человек

Во Львовской области зарегистрировали 18-й летальный случай от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, умерший пациент проживал в Червонограде. Умер от болезни в больнице в Винниках. Однако, от коронавируса в области выздоровели 138 пациентов. Кроме того, за последние 24 часа лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные.

Сейчас в инфекционной больнице находится 143 пациентов, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

Напомним, во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 людей, собирают штаб быстрого реагирования. Всего в области проверено 660 случаев инфицирования коронавирусом.

Также РБК-Уркаїна ранее сообщало, что во Львовской области зарегистрировали 17 летальных случаев от коронавируса, из которых результаты последнего летального случая были получены 6 мая.

Вместе с тем, во Львовской области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. 60-летний житель Львова умер еще 28 апреля. Лабораторное подтверждение наличия коронавирус пришло 2 мая.