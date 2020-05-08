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У Львові збирають штаб швидкого реагування через ріст випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 08:47
У Львові збирають штаб швидкого реагування через ріст випадків коронавірусу
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

У Львові третій день зростає кількість випадків коронавірусу

У Львівській області заразились коронавірусом за добу 65 людей, збирають штаб швидкого реагування. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своєму Telegram-каналі.

Садовий зазначив, що подальші кроки озвучать після засідання штабу.

"+65 інфікованих коронавірусом на Львівщині за останню добу (з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування", - написав він.

Зазначимо, у Львові та області підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, загалом у Львівській області зареєстрували 17 летальних випадків від коронавірусу, з яких результати останнього летального випадку були отримані вчора.

Також у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу прийшло 2 травня.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план щодо боротьби з пандемією на 2020 рік.

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