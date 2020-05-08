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ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 08:40
ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з COVID-19
Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус (flickr)

План розрахований до кінця 2020 року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план щодо боротьби з пандемією на 2020 рік. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає прес-служба організації.

ВООЗ збільшила бюджет до 1,7 млрд доларів.

"Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 мільярда доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації", - заявив Гебреісус.

План розрахований до кінця 2020 року і розрахований на ресурси, необхідні ВООЗ для її власних операцій.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає реальним повернення до жорсткого карантину у зв'язку з коронавірусом COVID-19.

Зазначимо, британські вчені вивчили зразки коронавіруса, підтвердивши його природне походження, і встановили, що він почав швидко поширюватися ще в минулому році в Європі, США.

У зв'язку з цим, ВООЗ закликала розслідувати будь-які підозрілі ранні випадки захворювань, які могли б виявитися коронавірусом COVID-19. Представник ВООЗ Крістіан Линдмайер закликав інші країни перевіряти записи про випадки пневмонії невідомого походження, які виникли в кінці 2019 року.

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