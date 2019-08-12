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У Львівській області в ДТП постраждали п'ятеро людей

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 10:44
У Львівській області в ДТП постраждали п'ятеро людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У місті Кам’янка-Бузька (Львівська область) зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що зіткнулись автомобілі "Міцубіші Галант", яким керував 38-річний мешканець Радехівського району та "Шкода Фабія", за кермом якого перебувала 42-річна місцева мешканка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів "Шкоди", усі мешканці Кам’янки-Бузької, з яких одна - восьмирічна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу смт Глеваха Васильківського району Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля і мікроавтобуса дві людини загинули і 13 постраждали.

Зазначимо, в Житомирській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини. На автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів" сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті якого на місці події загинули дві людини, згодом у лікарні померли ще двоє.

У Вінницькій області при зіткненні мікроавтобуса Mercedes Sprinter і ВАЗ 2170 постраждали вісім людей, серед постраждалих - троє неповнолітніх.

Під Києвом у ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали У Житомирській області в ДТП загинули чотири людини
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