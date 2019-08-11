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У Житомирській області в ДТП загинули чотири людини

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 18:48
У Житомирській області в ДТП загинули чотири людини
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів" сталося ДТП за участю двох легкових автомобілів

У Житомирській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області

Повідомляється, що на автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів" сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті якого на місці події загинули дві людини, згодом у лікарні померли ще двоє.

За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням автомобілем та виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Відзначається, що за кермом Peugeot перебував старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП.

Нагадаємо, у Вінницькій області при зіткненні мікроавтобуса Mercedes Sprinter і ВАЗ 2170 постраждали вісім людей, серед постраждалих - троє неповнолітніх.

Додамо, що у Львівській області в суботу, 10 серпня, сталося зіткнення двох легкових автомобілів, жертвами якого стали 2 людини. Зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-21099 і Audi сталося близько 16:15 на автодорозі "Київ-Чоп".

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