ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом у ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 21:08
Під Києвом у ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДТП сталося поблизу смт. Глеваха Васильківського району Київської області

Поблизу смт. Глеваха Васильківського району Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля і мікроавтобуса дві людини загинули і 13 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. В результаті ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 людей. Рятувальники ДСНС здійснюють деблокацию загиблих.

Нагадаємо, в Житомирській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини. На автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів" сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті якого на місці події загинули дві людини, згодом у лікарні померли ще двоє.

У Вінницькій області при зіткненні мікроавтобуса Mercedes Sprinter і ВАЗ 2170 постраждали вісім людей, серед постраждалих - троє неповнолітніх.

У Житомирській області в ДТП загинули чотири людини В Іспанії автомобіль в'їхав у терасу бару, є постраждалі
Новини України ДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся