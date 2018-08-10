У Львівській області водій збив на смерть чоловіка

Відкрито кримінальне провадження

Сьогодні, 10 серпня, у Львівській області у Пустомитівському районі водій автомобіля "Рено" збив на смерть чоловіка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, аварія сталась о 3 годині 20 хвилин у селі Басівка. Водій автомобіля "Рено", 36-річний мешканець міста Винники, збив, чоловіка віком 55-60 років, який від отриманих травм помер на місці події.

"Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 серпня у Полтавській області на автодорозі Київ-Харків зіткнулись два автомобіля, внаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє дітей.

Аварія сталась близько 16 години дня біля села Олександрівка Пирятинського району. Зіткнулись автомобілі Skoda (під керуванням 79-річного чоловіка) та "ВАЗ Калина" (за кермом перебував 32-річний чоловік).

Також у Дніпропетровській області на автошляху Дніпро-Мелітополь зіткнулись автомобіль та автобус, внаслідок чого постраждали 15 людей.

Аварія сталася поблизу селища Первомайське Синельниківського району. Під час руху зіткнулися автобус Mercedes з автомобілем Opel.