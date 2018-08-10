У Закарпатській області затримали мотоцикліста, який збив мати з дитиною

Мотоциклісту 17 років

Сьогодні, 10 серпня, у Закарпатській області у Рахівському районі поліція затримала 17-річного мотоцикліста, який збив мати з немовлям і втік з місця події. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Як зазначають у поліції, правоохоронці встановили особу водія мотоцикла, який скоїв ввечері 8 серпня ДТП у місті Рахів на вулиці Богдана Хмельницького. Внаслідок наїзду мотоцикла постраждала 25-річна мати з немовлям і ще одна 48-річна жінка. Повідомляється, обійшлося без серйозних травм.

"Водій залишив на місці пригоди незареєстрований мотоцикл марки Sabur і втік. Його вже розшукали. Правоохоронці встановили, що за кермом незареєстрованого мотоцикла перебував 17-річний житель Рахова. Юнак зізнався у скоєному", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом триває розслідування, розпочате за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що у Львові, на вулиці Пасічна, вчора, 7 серпня, о 21:23 автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу.

Також у Львівській області водій збив на смерть чоловіка. Водій автомобіля "Рено", 36-річний мешканець міста Винники, збив, чоловіка віком 55-60 років, який від отриманих травм помер на місці події.