У Закарпатській області затримали мотоцикліста, який збив мати з дитиною

Новини Надзвичайні події 10.08.2018 - 12:58
Іллюстративне фото (facebook.com igor.zinkevych)
Іллюстративне фото (facebook.com igor.zinkevych)

Мотоциклісту 17 років

Сьогодні, 10 серпня, у Закарпатській області у Рахівському районі поліція затримала 17-річного мотоцикліста, який збив мати з немовлям і втік з місця події. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Закарпатській області

Як зазначають у поліції, правоохоронці встановили особу водія мотоцикла, який скоїв ввечері 8 серпня ДТП у місті Рахів на вулиці Богдана Хмельницького. Внаслідок наїзду мотоцикла постраждала 25-річна мати з немовлям і ще одна 48-річна жінка. Повідомляється, обійшлося без серйозних травм. 

"Водій залишив на місці пригоди незареєстрований мотоцикл марки Sabur і втік. Його вже розшукали. Правоохоронці встановили, що за кермом незареєстрованого мотоцикла перебував 17-річний житель Рахова. Юнак зізнався у скоєному", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом триває розслідування, розпочате за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що у Львові, на вулиці Пасічна, вчора, 7 серпня, о 21:23 автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу. 

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Теги:  Закарпатська область,  мотоциклист,  дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС