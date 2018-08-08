У Львові 18-річний водій на смерть збив сім'ю з дитиною

Повідомляється, що у момент аварії водій був тверезим

У Львові, на вулиці Пасічна, вчора, 7 серпня, о 21:23 автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу. Про це йдеться у повідомленні Департамента з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, внаслідок аварії загинула 70-річна жінка, ще одна жінка та 11-річний хлопчик - госпіталізовані.

Разом з тим, згідно з інформацією департаменту з цивільного захисту ЛОДА, від отриманих травм на місці події загинула 70-річна жінка, 33-річна жінка з забійними саднами лобної ділянки та закритою травмою живота, а також 11-річний хлопчик із травмами грудної клітки та живота, закритою черепно-мозковою травмою госпіталізовані до лікарні у важкому стані.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівської області, за кермом автомобіля ВАЗ-2109 перебував 18-річний львів’янин. У момент здійснення аварії водій був тверезим.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: смертельне ДТП у Львові

Нагадаємо, 24 липня 2018 у Шевченківському районі столиці на перехресті вулиць Щусєва та Олени Теліги сталося смертельне ДТП. Підозрюваний перебував за кермом Nissan та не не зупинився на червоний сигнал світлофору. Водій виїхав на перехрестя, де зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

Внаслідок зіткнення, одна з машин виїхала на тротуар, де у той час знаходилися пішоходи. Від удару автомобіля один пішохід загинув на місці, ще одну жінку госпіталізовано з численними травмами.

Крім того, внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир Renault Kangoo.

Повідомлялося, що потерпілі знаходились у важкому стані.

Пізніше водієві автомобіля Nissan було повідомлено про підозру.