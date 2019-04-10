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У Одесі ліквідували конвертцентр з обігом у 280 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 18:38
У Одесі ліквідували конвертцентр з обігом у 280 млн гривень
Фото: вилучені кошти (od.gp.gov.ua)

Конвертцентр допомагав компаніям ухилятися від сплати податків

У Одесі правоохоронці виявили та припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у більш ніж 280 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури

Повідомляється, що осередок надавав функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки складає більш ніж 280 мільйонів гривень. 

За результатами обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту". Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Фото: вилучені кошти (od.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень. 

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень.

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