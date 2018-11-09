В Одесі ліквідували конвертцентр з обігом у 120 млн гривень

Фото: в Одесі ліквідували конвертцентр (facebook.com/SecurSerUkraine)

Частину коштів перераховували на рахунки російських підприємств

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що "ділки" переводили в готівку гроші українських підприємств. Всього зловмисники встигли "відмити" більш ніж 120 млн гривень.

Організатори "конверту" пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали "послуги" з мінімізації податків. Клієнтами "ділків" були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території̈ Одеського регіону.

Крім того, СБУ встановила, що частина коштів перераховувалась на рахунки російських підприємств у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії.

Правоохоронці затримали одного із кур’єрів під час передачі грошей організатору. Під час обшуку в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили валюту на суму понад 18 млн гривень, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документи про проведення фіктивної̈ господарської діяльності.

Фото: обшуки в офісі конвертцентру (СБУ)

Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Напомним, у Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр із загальним обігом близько 200 млн гривень упродовж 2016-2018 років. Зловмисники надавали послуги з мінімізації сплати податків.