ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові ліквідували конвертцентр з обігом у 240 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 17:18
У Харкові ліквідували конвертцентр з обігом у 240 млн гривень
Фото: вилучені кошти (don.gp.gov.ua)

Зловмисники діяли протягом 2018-2019 років

У Харкові правоохоронці ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області

Як зазначається, прокуратура здійснюєть процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Донецької, Луганської, Харківської та інших областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку.

У злочинній схемі організатори використовували низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за надані послуги з вантажних перевезень. Вказані кошти у подальшому перераховувалися на платіжні банківські картки, знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винагороду у розмірі 10-15% від проконвертованої суми. Таким чином протягом 2018-2019 років проконвертовано більше 240 млн гривень.

Фото: вилучені кошти (don.gp.gov.ua)

За результатами проведених санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та місцями проживання фігурантів у Харкові вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, готівкові кошти у сумі 153,5 тис. гривень, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності. Наразі досудове розслідування триває.

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень.

Прокуратура назвала причину вибухів у Кропивницькому Затриманому за підпал магазину Roshen на Хрещатику оголосили підозру
Вибори 2019 Результати виборів президента України У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Новини України конвертационные центрыПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся