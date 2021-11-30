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Львівська область може вийти з "червоної" зони наступного тижня

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Львів, Вівторок 30 листопада 2021 13:44
Львівська область може вийти з "червоної" зони наступного тижня Фото: Львівська область може вийти з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Львівська область може вийти з "червоної" зони. Цю зону регіон може покинути наступного тижня.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт "032".

Рішення щодо переходу Львівської області в іншу карантинну зону розглядатиме державна комісія ТЕБ і НС.

В ОДА повідомили, що новий рівень епіднебезпеки можуть встановти з наступного тижня - з моменту початку дії нових додаткових обмежень для "жовтої" зони. У такому випадку у Львівській ОДА вважають таке рішення доцільним.

Які обмеження "жовтої" зони почнуть діяти з 6 грудня

З 6 грудня у межах "жовтої" зони в Україні діятимуть додаткові обмеження.

Йдеться про те, жителі повинні мати "жовтий" або "зелений" сертифікат про вакцинацію або негативний тест на ковід чи сертифікат про одужання (чинний 105 днів), якщо планують відвідувати масові заходи, заклади культури та громадського харчування, спортзали, басейни, а також, якщо повинні скористатися міжобласним або міжнародним перевезеннями.

Львівська область просила не виводити її з "червоної" зони

Раніше Львівська область відмовлялась виходити з "червоної" зони карантину. Обласна держадміністрація зверталась до державної комісії ТЕБ і НС.

Попереду різдвяно-святковий період, що стане черговим фактором ризику, говорив Чемерис.

Нагадаємо, у Київській школі економіки заявили, що шість областей готові покинути "червону" зону карантину.

Зазначимо, голова МОЗ України Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину.

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