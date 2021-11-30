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Львовская область может выйти из "красной" зоны на следующей неделе

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Львов, Вторник 30 ноября 2021 13:44
Львовская область может выйти из "красной" зоны на следующей неделе Фото: Львовская область может выйти из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Львовская область может выйти из "красной" зоны. Эту зону регион может покинуть на следующей неделе.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт "032".

Решение о переходе Львовской области в другую карантинную зону будет рассматривать государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

В ОГА сообщили, что новый уровень эпидопасности могут установить со следующей недели - с момента начала действия новых дополнительных ограничений для "желтой" зоны. В таком случае во Львовской ОГА считают такое решение целесообразным.

Какие ограничения "желтой" зоны начнут действовать с 6 декабря

С 6 декабря в пределах "желтой" зоны в Украине будут действовать дополнительные ограничения.

Речь идет о том, жители должны иметь "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации или отрицательный тест на "ковид" или сертификат о выздоровлении (действующий 105 дней), если планируют посещать массовые мероприятия, учреждения культуры и общественного питания, спортзалы, бассейны, а также, если хотят воспользоваться межобластным или международным перевозками.

Львовская область просила не выводить ее из "красной" зоны

Ранее Львовская область отказывалась выходить из "красной" зоны карантина. Областная госадминистрация обращалась в государственную комиссию ТЭБ и ЧС.

Впереди рождественско-праздничный период, который станет очередным фактором риска, говорил Чемерис.

Напомним, в Киевской школе экономики заявили, что шесть областей готовы покинуть "красную" зону карантина.

Отметим, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина.

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Карантин Львовская область
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