ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Львівська область може перейти до "червоної" зони: названо ймовірну дату

Новость на русском →
Львів, П'ятниця 22 жовтня 2021 13:07
Львівська область може перейти до "червоної" зони: названо ймовірну дату Фото: "червону" зону карантину можуть розширити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Список областей "червоної" зони може розширитись. Львівська область під загрозою посилення карантину.

Про це заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу у Львівській області Олег Когут, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Львівський портал".

Львівська область вже перевищила два показники поширення коронавірусу: кількість нових хворих та завантаженість ліжок в COVID-стаціонарах.

"І скоріше за все при таких показниках ми можемо перейти в "червону" зону вже з понеділка (ред, - 25 жовтня)", - заявив Олег Когут.

За його словами, рекордно велика кількість нових хворих свідчить про те, що Львівська область вже є на піку захворюваності на COVID-19.

Також в області не виключають, що незабаром буде необхідно розгортати COVID-стаціонари другої хвилі.

Нагадаємо, в Україні в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей, у "жовтій" - так само. Втім, під загрозою посилення карантину ще три області, одна з них завтра вже перейде в "червону" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Львовская область
NEWS
Карантин в Києві: нові обмеження у разі переведення міста в "червону" зону
Карантин в Києві: нові обмеження у разі переведення міста в "червону" зону
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі