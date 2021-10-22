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Львовская область может перейти в "красную" зону: названа вероятная дата

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Львов, Пятница 22 октября 2021 13:07
Львовская область может перейти в "красную" зону: названа вероятная дата Фото: "красную" зону карантина могут расширить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Список областей "красной" зоны может расшириться. Львовская область под угрозой усиления карантина.

Об этом заявил региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавируса во Львовской области Олег Когут, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Львовский портал".

Львовская область уже превысила два показателя распространения коронавируса: количество новых больных и загруженность коек в COVID-стационарах.

"И скорее всего при таких показателях мы можем перейти в "красную" зону уже с понедельника (ред, - 25 октября)", - заявил Олег Когут.

По его словам, рекордно большое число новых больных свидетельствует о том, что Львовская область уже на пике заболеваемости COVID-19.

Также в области не исключают, что в скором времени будет необходимо разворачивать COVID-стационары второй волны.

Напомним, в Украине в "красной" зоне карантина находятся пять областей, в "желтой" - так же. Впрочем, под угрозой усиления карантина еще три области, одна из них завтра уже перейдет в "красную" зону.

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