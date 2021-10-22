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Карантин в Україні. П'ять областей "червоних", на черзі - шоста, найбільше - "помаранчевих"

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 09:17
Карантин в Україні. П'ять областей "червоних", на черзі - шоста, найбільше - "помаранчевих" Фото: ситуація з коронавірусом в областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей, у "жовтій" - так само. Втім, під загрозою посилення карантину ще три області, одна з них завтра вже перейде в "червону" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

Станом на сьогодні, у цій зоні перебуває 5 областей:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська.

Крім того, з завтрішнього дня у цю зону перейде Сумська область. А в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.

На карті МОЗ вказано, що показник завантаженості ліжок перевищує три дні в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також Хмельницькій.

Рівень госпіталізації перевищує майже у всіх областях. Нормальні показники тільки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.

"Помаранчева" зона

Це найбільша зона, до неї відносяться:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Тернопільська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • Рівненська.

"Жовта" зона

У цій зоні перебувають п'ять регіонів:

  • Вінницька,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Київська.

Карантин в Україні. П'ять областей &quot;червоних&quot;, на черзі - шоста, найбільше - &quot;помаранчевих&quot;

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