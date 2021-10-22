Карантин в Україні. П'ять областей "червоних", на черзі - шоста, найбільше - "помаранчевих"

В Україні в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей, у "жовтій" - так само. Втім, під загрозою посилення карантину ще три області, одна з них завтра вже перейде в "червону" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Червона" зона

Станом на сьогодні, у цій зоні перебуває 5 областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Крім того, з завтрішнього дня у цю зону перейде Сумська область. А в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.

На карті МОЗ вказано, що показник завантаженості ліжок перевищує три дні в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також Хмельницькій.

Рівень госпіталізації перевищує майже у всіх областях. Нормальні показники тільки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.

"Помаранчева" зона

Це найбільша зона, до неї відносяться:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Рівненська.

"Жовта" зона

У цій зоні перебувають п'ять регіонів: