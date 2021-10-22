Карантин в Україні. П'ять областей "червоних", на черзі - шоста, найбільше - "помаранчевих"
В Україні в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей, у "жовтій" - так само. Втім, під загрозою посилення карантину ще три області, одна з них завтра вже перейде в "червону" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
Станом на сьогодні, у цій зоні перебуває 5 областей:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Крім того, з завтрішнього дня у цю зону перейде Сумська область. А в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.
На карті МОЗ вказано, що показник завантаженості ліжок перевищує три дні в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також Хмельницькій.
Рівень госпіталізації перевищує майже у всіх областях. Нормальні показники тільки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.
"Помаранчева" зона
Це найбільша зона, до неї відносяться:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Тернопільська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Рівненська.
"Жовта" зона
У цій зоні перебувають п'ять регіонів:
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Київська.