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Відкриття ринків і зняття блокпостів: Львівська область послабила карантин

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В області знімають карантинні блокпости

Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин у Львівській області. З сьогоднішнього дня в регіоні зняли ряд обмежень і готуються прибрати карантинні блокпости.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, на території області буде відновлено роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарних норм. Крім того, з обласного бюджету виділяють гроші на організацію регулярних спеціальних перевезень медиків.

"Крім цього, з 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти, а планову госпіталізацію можуть дозволити не раніше 22 травня", - зазначив Козицький.

В цілому з 15 травня у Львівській області дозволено:

  • заходи щодо забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
  • індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;
  • робота установ торгового і побутового обслуговування населення;
  • робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;
  • здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
  • медична практика, діяльність з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарна практика;
  • робота АЗС, техобслуговування автотранспорту;
  • ремонт техніки;
  • хімчистки;
  • поштова та кур'єрська діяльність;
  • будівельні роботи;
  • діяльність відкритих (літніх) площадок під відкритим небом;
  • доставка продуктів харчування;
  • робота агропродовольчих ринків;
  • робота музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників;
  • прийом відвідувачів (за рішенням власника / органу управління);
  • робота підприємств в галузі засобів масової інформації (преса, друкарні, редакції);
  • журналістська діяльність;
  • здійснення кіно- і відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб).

При цьому під забороною залишаються перебування в громадських місцях без масок, робота навчальних закладів, масові заходи, робота ресторанів і кафе, регулярні і нерегулярні перевезення і так далі.

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Нагадаємо, вчора у Львові представили наступні етапи виходу з карантину. Зокрема, в обласному центрі вже дозволили роботу непродовольчих ринків, а також магазинів одягу та взуття з прямим виходом на вулицю.

Крім того, місто презентувало план по виходу культури з карантину. Даний план передбачає п'ять етапів, повний вихід закладів культури з карантину у Львові планується у вересні.

Автор: Іван Петров