Відкриття ринків і зняття блокпостів: Львівська область послабила карантин

В області знімають карантинні блокпости
Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин у Львівській області. З сьогоднішнього дня в регіоні зняли ряд обмежень і готуються прибрати карантинні блокпости.
Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
За його словами, на території області буде відновлено роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарних норм. Крім того, з обласного бюджету виділяють гроші на організацію регулярних спеціальних перевезень медиків.
"Крім цього, з 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти, а планову госпіталізацію можуть дозволити не раніше 22 травня", - зазначив Козицький.
В цілому з 15 травня у Львівській області дозволено:
При цьому під забороною залишаються перебування в громадських місцях без масок, робота навчальних закладів, масові заходи, робота ресторанів і кафе, регулярні і нерегулярні перевезення і так далі.
Нагадаємо, вчора у Львові представили наступні етапи виходу з карантину. Зокрема, в обласному центрі вже дозволили роботу непродовольчих ринків, а також магазинів одягу та взуття з прямим виходом на вулицю.
Крім того, місто презентувало план по виходу культури з карантину. Даний план передбачає п'ять етапів, повний вихід закладів культури з карантину у Львові планується у вересні.
Автор: Іван Петров