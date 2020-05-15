Открытие рынков и снятие блокпостов: Львовская область ослабила карантин

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин во Львовской области. С сегодняшнего дня в регионе сняли ряд ограничений и готовятся убрать карантинные блокпосты.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, на территории области будет возобновлена работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм. Кроме того, из областного бюджета выделяют деньги на организацию регулярных специальных перевозок медиков.

"Кроме этого, с 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая", - отметил Козицкий.

В целом с 15 мая во Львовской области разрешены:

мероприятия по обеспечению работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;

работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;

работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарная практика;

работа АЗС, техобслуживание автотранспорта;

ремонт техники;

химчистки;

почтовая и курьерская деятельность;

строительные работы;

деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;

доставка продуктов питания;

работа агропродовольственных рынков;

работа музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

прием посетителей (по решению собственника/органа управления);

работа предприятий в области СМИ (пресса, типографии, редакции);

журналистская деятельность;

осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек).

При этом под запретом остаются пребывание в общественных местах без масок, работа учебных заведений, массовые мероприятия, работа ресторанов и кафе, регулярные и нерегулярные перевозки и так далее.

Напомним, вчера во Львове представили следующие этапы выхода из карантина. В частности, в областном центре уже разрешили работу непродовольственных рынков, а также магазинов одежды и обуви с прямым выходом на улицу.

Кроме того, город представил план по выходу культуры из карантина. Данный план предусматривает пять этапов, полный выход заведений культуры из карантина во Львове планируется в сентябре.