ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Зіткнення потягів у Львові: кількість постраждалих зросла

15:24 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зіткнення потягів у Львові: кількість постраждалих зросла Фото: у Львові зіткнулися поїзди (lviv.gp.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Львові внаслідок зіткнення потягів травмувалися 11 людей, серед яких 17-річний хлопець. За фактом аварії вже розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Аварія сталася ввечері 8 жовтня близько 21:00 на вулиці Старознесенській у Львові.

Дизель-поїзд сполученням "Львів - Сокаль" у складі чотирьох пасажирських вагонів зіткнувся з нерухомим електровозом.

За попередньою інформацією, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора, після чого й відбулося зіткнення.

Унаслідок інциденту травми отримав 49-річний машиніст та його 42-річний помічник та 9 пасажирів віком від 17 до 70 років.

У потерпілих діагностували черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої. Частині постраждалих надали медичну допомогу та відпустили додому.

Фото: у Львові зіткнулися поїзди (lviv.gp.gov.ua)Фото: у Львові зіткнулися поїзди (lviv.gp.gov.ua)

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі встановили деталі події та продовжують з'ясовувати всі обставини й причини аварії.

Нагадаємо, що це не єдиний залізничний інцидент за останній час. Технічні неполадки та аварії на коліях неодноразово призводили до збоїв у русі транспорту.

Зокрема, минулого року у травні на популярному маршруті через Карпати екстрено зупинили рух потягів через технічні проблеми з залізницею.

Також у квітні 2026 року в наслідок ДТП з вантажівкою на Харківщині "Укрзалізниця" коригувала графіки та маршрути слідування поїздів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Аварія Пасажири Львівська область
Новини
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках