Зіткнення потягів у Львові: кількість постраждалих зросла

У Львові внаслідок зіткнення потягів травмувалися 11 людей, серед яких 17-річний хлопець. За фактом аварії вже розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру .

Аварія сталася ввечері 8 жовтня близько 21:00 на вулиці Старознесенській у Львові.

Дизель-поїзд сполученням "Львів - Сокаль" у складі чотирьох пасажирських вагонів зіткнувся з нерухомим електровозом.

За попередньою інформацією, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора, після чого й відбулося зіткнення.

Унаслідок інциденту травми отримав 49-річний машиніст та його 42-річний помічник та 9 пасажирів віком від 17 до 70 років.

У потерпілих діагностували черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої. Частині постраждалих надали медичну допомогу та відпустили додому.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі встановили деталі події та продовжують з'ясовувати всі обставини й причини аварії.