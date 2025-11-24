ua en ru
Минобороны передало Львову землю для военного кладбища

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 18:56
Минобороны передало Львову землю для военного кладбища Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Украины передало Львову землю под Мемориальный комплекс воинских захоронений Героев Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Приняли решение о передаче городской власти Львова земельного участка из фондов Министерства обороны. Это 1,5 гектара, которые будут использованы для обустройства Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины", - написал он.

В Минобороны отметили, что взаимодействие с местными властями происходит в тесной координации, а создание надлежащего пространства для чествования павших Защитников и Защитниц Украины является общей задачей государства и общества.

Напомним, ранее мы писали, что в этом году под Киевом открыли Национальное военное мемориальное кладбище. 29 августа там состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат. Это было первые захоронения на территории мемориала.

Также мы писали, что Национальное военное мемориальное кладбище - первое в Украине государственное и одновременно полностью военное кладбище. Его создают с учетом строгих принципов военной дисциплины и мемориальной архитектуры.

Подробнее о том, как создавалось Национальное военное мемориальное кладбище, айдентике места памяти и скандалах, которые возникали во время строительства - читайте в интервью РБК-Украина с главным архитектором проекта Сергеем Дербиным.

Денис Шмыгаль
