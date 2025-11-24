Минобороны передало Львову землю для военного кладбища

Министерство обороны Украины передало Львову землю под Мемориальный комплекс воинских захоронений Героев Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Приняли решение о передаче городской власти Львова земельного участка из фондов Министерства обороны. Это 1,5 гектара, которые будут использованы для обустройства Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины", - написал он. В Минобороны отметили, что взаимодействие с местными властями происходит в тесной координации, а создание надлежащего пространства для чествования павших Защитников и Защитниц Украины является общей задачей государства и общества.