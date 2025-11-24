Міноборони передало Львову землю для військового кладовища

Міністерство оборони України передало Львову землю під Меморіальний комплекс військових поховань Героїв України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Ухвалили рішення про передачу міській владі Львова земельної ділянки з фондів Міністерства оборони. Це 1,5 гектара, які будуть використані для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України", - написав він. У Міноборони наголосили, що взаємодія з місцевою владою відбувається у тісній координації, а створення належного простору для вшанування полеглих Захисників і Захисниць України є спільним завданням держави та громади.