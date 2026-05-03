Во Львове опровергли сообщения о стрельбе возле торгового центра

02:35 03.05.2026 Вс
1 мин
Охрана, прохожие, жители - никто не слышал выстрелов
Екатерина Коваль
Фото: шеврон Национальной полиции Украины (Getty Images)

Сообщения о стрельбе возле торгового центра "Сильпо" во Львове не подтвердились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Что проверила полиция

Правоохранители опросили местных жителей, прохожих и охрану магазина - ни один из них не подтвердил факт стрельбы.

Пострадавших, повреждений имущества и следов использования огнестрельного оружия не зафиксировано.

Общественный порядок не нарушен, ситуация спокойная, сообщил депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич.

Напомним, 23 апреля во Львове произошла стрельба в многоэтажке. На место оперативно прибыли правоохранители и спецподразделения полиции. Как выяснилось, 34-летний житель дома сделал несколько выстрелов в квартире из револьвера системы Флобера.

Заметив полицию, мужчина выбросил оружие в окно. Его задержали и доставили в специализированное лечебное учреждение. По предварительным данным, он имеет ментальные нарушения.

Ранее стало известно, что во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр. После этого мужчина скрылся. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

Накануне в центре Жовквы на Львовщине неизвестный совершил акт вандализма - испачкал фигуру Матери Божьей. Правоохранители разыскивают причастного.

