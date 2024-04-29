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В Одессе люди в военной форме затягивали мужчину в авто. В ОК "Юг" отреагировали

Понедельник 29 апреля 2024 19:38
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В Одессе люди в военной форме затягивали мужчину в авто. В ОК "Юг" отреагировали Иллюстративное фото: в Одессе военные затягивали гражданского в авто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Одессе мужчины в военной форме пытались затащить гражданского в микроавтобус, когда тот звал на помощь. Военные отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное Командование "Юг".

Что предшествовало

Днем понедельника, 29 апреля, в соцсетях начало распространяться видео того, как двое мужчин в военной форме принудительно сажали в микроавтобус. В то же время мужчина, которого пытались усадить в авто, кричал о помощи.

Реакция ОК "Юг"

Как отметили в ведомстве, видео, распространенное в соцсетях, является неполным и не показывает всей ситуации.

"Гражданин, который присутствовал на видео уже находился в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда скрылся во время прохождения медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании рассказали, что представители ТЦК обнаружили гражданина и вызвали полицию для задержания и доставки его в центр комплектования для дальнейшего прохождения ВЛК.

В ходе этих действий гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК.

"К большому сожалению, видео, опубликованное в телеграмм каналах показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения уклоняющегося, и не дает представления для аудитории о причине конфликтной ситуации", - рассказали военные.

Скандалы из ТЦК

В прошлом году соцсети разразился скандал о действиях представителей военкомата в Хмельницком. Тогда сотрудники ТЦК вроде бы силой хотели забрать мужчину во время того, как он проходил военно-врачебную комиссию.

В последние месяцы в сети довольно часто появлялась подобная информация, однако каждый раз военные объясняли, что якобы неправомерные действия представителей ТЦК вызваны действиями самих призывников.

Напомним, в начале апреля в Украине был во втором чтении принят законопроект о мобилизации. Подробно о том, что изменится в правилах, читайте в материале РБК-Украина.

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