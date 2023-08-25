Как уберечь себя и родных от сальмонеллеза: советы экспертов
Многих из нас с детства призывают мыть руки перед едой и пугают загадочной болезнью - сальмонеллезом. Однако коварные бактерии могут попасть в организм и другими способами.
Об опасности сальмонеллеза, симптомах заболевания и способах предотвращения инфекции читайте ниже в материале Styler.
Что известно о болезни
Сальмонеллез - инфекционное заболевание животных, птиц и людей. Его вызывают бактерии рода Salmonella (сальмонеллы), поражающие преимущественно пищеварительную систему.
Чаще бактерии передаются через некачественную пищу, а также контактно-бытовым путем - от человека-носителя сальмонелл. Сальмонеллы живут в кишечнике животных и людей, поэтому распространяются вместе с фекалиями через почву, водоемы, продукты питания или любые другие загрязненные поверхности.
Сальмонеллы достаточно устойчивы к воздействию физических и химических факторов внешней среды. Согласно данным Госпродпотребслужбы, они могут сохранять жизнеспособность:
- в воде - до трех месяцев
- в мясе и яйцах - до семи месяцев
- в кормах животных - до полутора лет
- в замороженных продуктах, высушенных фекалиях - до двух лет
Следует отметить также, что сальмонеллез имеет летне-осеннюю сезонность. Это связано с активацией в этот период механизма передачи микробов.
Сальмонеллез в Украине и мире
Сальмонеллез представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. Это обусловлено прежде всего:
- широким его распространением (часто с тяжелым течением, особенно у детей раннего возраста и пожилых людей)
- возможностью хронизации процесса
Кроме того, сальмонеллез может спровоцировать возникновение или обострение других хронических заболеваний.
Эпидемиологическую ситуацию сальмонеллеза в Украине и большинстве стран мира оценивают сейчас как неблагоприятную с тенденцией к дальнейшему ухудшению.
Как можно заразиться
В Министерстве здравоохранения напоминают, что заразиться сальмонеллами дети и взрослые могут через следующие источники:
- продукты животного происхождения (говядину, курятину, непастеризованное молоко или яйца)
- грязные или помытые зараженной водой овощи и фрукты
- продукты, которых касался грязными руками зараженный человек
- контакт с домашними и дикими животными (фекалиями животных или землей, по которой животные гуляют)
- контакт с загрязненными поверхностями, за которым следует касание лица или пищи
- нехватка гигиены после туалета или смены подгузников
- употребление непастеризованного молока или загрязненной воды
Симптомы сальмонеллеза
Среди симптомов сальмонеллеза наиболее часто встречаются:
- повышение температуры
- головная боль
- слабость
- недомогание
- боль в животе (в желудке)
- тошнота
- рвота
- диарея
Инкубационный период заболевания колеблется от шести часов до двух-трех суток. Первые симптомы обычно появляются в течение трех суток после заражения и длятся до недели.
Впрочем, возможно и тяжелое течение сальмонеллеза, в результате которого развивается так называемый реактивный артрит. Он длится месяцами. Некоторые люди страдают диареей в течение нескольких месяцев после выздоровления.
В то же время, бывают случаи и бессимптомного течения этой инфекции.
Что делать, когда есть подозрение на кишечную инфекцию
Если у вас или ребенка симптомы кишечной инфекции - необходимо сразу же сообщить своему семейному врачу. Для этого можно воспользоваться телефоном.
После этого врач должен направить ваши действия. Речь может идти о приеме антибиотиков, сдаче необходимых анализов или просто предотвращении обезвоживания (легкие формы сальмонеллеза проходят и без лечения).
При условии, что заражение произошло в пределах детского лагеря, школы, садика, воинской части или больницы, необходимо сообщить врачу заведения, чтобы быстро остановить распространение инфекции.
Как уберечься от болезни
Для того чтобы уберечь себя и родных от болезни, следует придерживаться ряда профилактических рекомендаций:
- соблюдать правила личной гигиены (в том числе тщательно мыть руки) перед приготовлением и употреблением пищи
- употреблять только безопасную воду (бутылированную или охлажденную кипяченую воду)
- употреблять продукты только после термической обработки (например, пастеризованное молоко)
- мясо, рыбу, яйца и творог обрабатывать термически до полной готовности
- тщательно мыть и обдавать кипятком фрукты и овощи (особенно при потреблении их в сыром виде)
- создать надлежащие условия хранения продуктов (тщательно отделять готовые продукты от сырых, обезопасить пищу и напитки от воздействия насекомых и грызунов и т.д.)
- использовать отдельные доски для мяса и рыбы
- не покупать продукты со стихийных рынков
- не кормить домашних кошек и собак сырым мясом
Напомним, ранее мы рассказывали, как есть яйца, чтобы не подцепить сальмонеллез.
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