Как уберечь себя и родных от сальмонеллеза: советы экспертов

Многих из нас с детства призывают мыть руки перед едой и пугают загадочной болезнью - сальмонеллезом. Однако коварные бактерии могут попасть в организм и другими способами.

Об опасности сальмонеллеза, симптомах заболевания и способах предотвращения инфекции читайте ниже в материале Styler.

Что известно о болезни

Сальмонеллез - инфекционное заболевание животных, птиц и людей. Его вызывают бактерии рода Salmonella (сальмонеллы), поражающие преимущественно пищеварительную систему.

Чаще бактерии передаются через некачественную пищу, а также контактно-бытовым путем - от человека-носителя сальмонелл. Сальмонеллы живут в кишечнике животных и людей, поэтому распространяются вместе с фекалиями через почву, водоемы, продукты питания или любые другие загрязненные поверхности.

Сальмонеллы достаточно устойчивы к воздействию физических и химических факторов внешней среды. Согласно данным Госпродпотребслужбы, они могут сохранять жизнеспособность:

в воде - до трех месяцев

в мясе и яйцах - до семи месяцев

в кормах животных - до полутора лет

в замороженных продуктах, высушенных фекалиях - до двух лет

Следует отметить также, что сальмонеллез имеет летне-осеннюю сезонность. Это связано с активацией в этот период механизма передачи микробов.

Сальмонеллез в Украине и мире

Сальмонеллез представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. Это обусловлено прежде всего:

широким его распространением (часто с тяжелым течением, особенно у детей раннего возраста и пожилых людей)

возможностью хронизации процесса

Кроме того, сальмонеллез может спровоцировать возникновение или обострение других хронических заболеваний.

Эпидемиологическую ситуацию сальмонеллеза в Украине и большинстве стран мира оценивают сейчас как неблагоприятную с тенденцией к дальнейшему ухудшению.

Как можно заразиться

В Министерстве здравоохранения напоминают, что заразиться сальмонеллами дети и взрослые могут через следующие источники:

продукты животного происхождения (говядину, курятину, непастеризованное молоко или яйца)

грязные или помытые зараженной водой овощи и фрукты

продукты, которых касался грязными руками зараженный человек

контакт с домашними и дикими животными (фекалиями животных или землей, по которой животные гуляют)

контакт с загрязненными поверхностями, за которым следует касание лица или пищи

нехватка гигиены после туалета или смены подгузников

употребление непастеризованного молока или загрязненной воды

Симптомы сальмонеллеза

Среди симптомов сальмонеллеза наиболее часто встречаются:

повышение температуры

головная боль

слабость

недомогание

боль в животе (в желудке)

тошнота

рвота

диарея

Инкубационный период заболевания колеблется от шести часов до двух-трех суток. Первые симптомы обычно появляются в течение трех суток после заражения и длятся до недели.

Впрочем, возможно и тяжелое течение сальмонеллеза, в результате которого развивается так называемый реактивный артрит. Он длится месяцами. Некоторые люди страдают диареей в течение нескольких месяцев после выздоровления.

В то же время, бывают случаи и бессимптомного течения этой инфекции.

Что делать, когда есть подозрение на кишечную инфекцию

Если у вас или ребенка симптомы кишечной инфекции - необходимо сразу же сообщить своему семейному врачу. Для этого можно воспользоваться телефоном.

После этого врач должен направить ваши действия. Речь может идти о приеме антибиотиков, сдаче необходимых анализов или просто предотвращении обезвоживания (легкие формы сальмонеллеза проходят и без лечения).

При условии, что заражение произошло в пределах детского лагеря, школы, садика, воинской части или больницы, необходимо сообщить врачу заведения, чтобы быстро остановить распространение инфекции.

Как уберечься от болезни

Для того чтобы уберечь себя и родных от болезни, следует придерживаться ряда профилактических рекомендаций: