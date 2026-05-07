Во Львове вспышка сальмонеллеза в детсаду, дети попали в больницу

23:34 07.05.2026 Чт
Медики госпитализировали восемь пострадавших малышей в инфекционный стационар
aimg Филипп Бойко
Во Львове вспышка сальмонеллеза в детсаду, дети попали в больницу Фото: машины Скорой помощи (Getty Images)
Во Львове зафиксировали вспышку опасной инфекции в одном из детских садов города. По состоянию на 7 мая восемь малышей уже находятся в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести. Симптомы у всех пациентов похожи: жалобы на тошноту и постоянную рвоту. Также наблюдается сильная диарея, общая слабость и острая боль в области живота. У большинства больных существенно повысилась температура тела.

Лабораторные исследования уже дали первые результаты. В двух случаях специалисты подтвердили сальмонеллез. Это бактериальное заболевание поражает пищеварительную систему и может спровоцировать серьезные осложнения без своевременного лечения. Другие результаты анализов пока ожидают.

Расследование причин отравления

Львовские эпидемиологи уже проводят комплекс мероприятий, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции. Специалисты подробно опрашивают больных детей, их родителей и персонал садика.

Специалисты отобрали пробы для тщательного анализа. Сейчас проверяют следующее:

  • образцы пищевых продуктов, которые употребляли дети;
  • качество и микробиологический состав питьевой воды;
  • смывы с рабочих поверхностей, посуды и оборудования.

Также в лаборатории изучают биологический материал от всех госпитализированных лиц. Источник инфекции пока не установили.

Что еще стоит знать о сальмонеллезе

Ранее мы писали, как уберечь от сальмонеллеза любителям яиц. Врачи рекомендуют соблюдать эти профилактические меры при их употреблении.

Также рассказывали, чем опасно сырое молоко. Несмотря на то, что такое молоко сохраняет природный состав, оно может содержать опасные для здоровья микроорганизмы.

Немытые ягоды тоже могут стать причиной сальмонеллеза. Хотя их не касались руки покупателей и продавцов, они контактируют с насекомыми и другой фауной.

"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
