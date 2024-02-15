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Во Львове прогремели взрывы. Работает ПВО

Фото: во Львове раздаются взрывы, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во Львове прогремели взрывы. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Андрея Садового.

"Во Львове слышны звуки взрывов. Угроза до сих пор сохраняется. Будьте как минимум в коридоре!", - отметил он.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об очень мощных взрывах, а также попросил не снимать работу защитников и не выкладывать видео в сеть.

Масштабный обстрел Украины

В четверг, 15 февраля, около 2:00 по киевскому времени с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.

После 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Также о громкой работе ПВО сообщили в Днепре и Запорожье.

Подробнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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