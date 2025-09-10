Во Львове прогремели взрывы во время атаки "Шахедов"

"В городе были слышны взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях, а сообщайте на Горячую линию города 1580!" - призвал Андрей Садовый.

Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе, посоветовал находиться подальше от окон и сохранять информационную тишину.

Ранее сообщалось о вражеском беспилотнике, который держит курс на Львов, а также о высокой угрозе БпЛА в Яворивском районе Львовской области.