Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Во Львове прогремели взрывы во время атаки "Шахедов"

Иллюстративное фото: взрывы во Львове (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Во Львове слышны взрывы. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового.

"В городе были слышны взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях, а сообщайте на Горячую линию города 1580!" - призвал Андрей Садовый.

Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе, посоветовал находиться подальше от окон и сохранять информационную тишину.

Ранее сообщалось о вражеском беспилотнике, который держит курс на Львов, а также о высокой угрозе БпЛА в Яворивском районе Львовской области.

 

Львов подвергся масштабной атаке российских дронов в ночь на 3 сентября. Тогда во Львове также раздавались взрывы и работали силы ПВО.

В тот же день под массированной атакой "Шахедов" находился Луцк.

Также взрывы из-за работы ПВО раздавались в Киеве.

