Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО
Во Львове гремят взрывы. Город атакуют российские "Шахеды", работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и городского председателя Андрея Садового.
"Во Львове громко. Работает ПВО. Пожалуйста, не называйте никаких локаций", - отметил он.
Садовой предупредил о приближении вражеского беспилотника в направлении Львова.
Напомним, в ночь на 3 сентября российские террористы запустили по Украине дроны-камикадзе.
В частности, под массированной атакой "Шахедов" находится Луцк.