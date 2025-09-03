ua en ru
Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО

Среда 03 сентября 2025 02:13
Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО
Автор: Валерий Савицкий

Во Львове гремят взрывы. Город атакуют российские "Шахеды", работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и городского председателя Андрея Садового.

"Во Львове громко. Работает ПВО. Пожалуйста, не называйте никаких локаций", - отметил он.

Садовой предупредил о приближении вражеского беспилотника в направлении Львова.

Напомним, в ночь на 3 сентября российские террористы запустили по Украине дроны-камикадзе.

В частности, под массированной атакой "Шахедов" находится Луцк.

Также взрывы из-за работы ПВО звучали в Киеве.

Атака дронов
