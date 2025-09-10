У Львові пролунали вибухи під час атаки "Шахедів"

У Львові чутно вибухи. У місті працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького та міського голови Львова Андрія Садового.
"У місті було чути вибухи. Про наслідки обстрілів не пишіть у соцмережах, а повідомляйте на Гарячу лінію міста 1580!" - закликав Андрій Садовий.
Максим Козицький повідомив про роботу ППО у місті, порадив перебувати подалі від вікон і зберігати інформаційну тишу.
Раніше повідомляось про ворожий безпілотник, який тримає курс на Львів, а також про висока загрозу БпЛА у Яворівському районі Львівської області.
Львів зазнав масштабної атаки російських дронів у ніч на 3 вересня. Тоді у Львові також лунали вибухи і працювали сили ППО.
У той же день під масованою атакою "Шахедів" перебував Луцьк.