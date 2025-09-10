У Львові пролунали вибухи під час атаки "Шахедів"

"У місті було чути вибухи. Про наслідки обстрілів не пишіть у соцмережах, а повідомляйте на Гарячу лінію міста 1580!" - закликав Андрій Садовий.

Максим Козицький повідомив про роботу ППО у місті, порадив перебувати подалі від вікон і зберігати інформаційну тишу.

Раніше повідомляось про ворожий безпілотник, який тримає курс на Львів, а також про висока загрозу БпЛА у Яворівському районі Львівської області.