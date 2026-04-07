Во Львове планируют повысить цены на проезд: сколько будет стоить билет

Во Львове планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Последний раз тарифы в городе пересматривали в прошлом году, когда топливо стоило более чем вдвое дешевле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.
Отмечается, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 гривен, которое инициировали перевозчики, во Львове не поддержали.
В то же время для сохранения качества перевозок предлагается умеренная корректировка тарифов:
"В целом вся процедура корректировки тарифов продлится около месяца. Только после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение", - пояснил Львовский городской совет.
Последний раз тарифы на проезд во Львове пересматривали в прошлом году - тогда стоимость топлива составляла 45 гривен за литр, а сейчас оно стоит более 90 гривен.
Кроме того, с субботы, 11 апреля, во Львове после месячного перерыва во Львове восстанавливают бесплатные пересадки в общественном транспорте.
Напомним, в Киеве впервые с 2018 года могут пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что уже дал поручение профильным департаментам подготовить экономическое обоснование для пересмотра тарифов.
Кроме того, в Тернополе подняли цены на проезд в маршрутках и троллейбусах сразу на 5 гривен - до 20 гривен за поездку. Впрочем, для жителей общины есть льготы.
Отметим, что стоимость проезда в некоторых киевских маршрутках выросла еще с 14 марта - новые тарифы ввели отдельные частные перевозчики.