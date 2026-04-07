RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Во Львове планируют повысить цены на проезд: сколько будет стоить билет

20:32 07.04.2026 Вт
2 мин
Последний раз тарифы пересматривали, когда топливо стоило вдвое дешевле
aimg Валерий Ульяненко
Фото: во Львове готовятся изменить цены на проезд (Getty Images)

Во Львове планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Последний раз тарифы в городе пересматривали в прошлом году, когда топливо стоило более чем вдвое дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

Отмечается, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 гривен, которое инициировали перевозчики, во Львове не поддержали.

В то же время для сохранения качества перевозок предлагается умеренная корректировка тарифов:

  • студенческий - 11,5 гривен (сейчас 8,5),
  • с ЛеоКарт - 23 гривны (сейчас 17),
  • банковской карточкой - 26 гривен (сейчас 20),
  • наличными - 30 гривен (сейчас 25).

"В целом вся процедура корректировки тарифов продлится около месяца. Только после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение", - пояснил Львовский городской совет.

Последний раз тарифы на проезд во Львове пересматривали в прошлом году - тогда стоимость топлива составляла 45 гривен за литр, а сейчас оно стоит более 90 гривен.

Кроме того, с субботы, 11 апреля, во Львове после месячного перерыва во Львове восстанавливают бесплатные пересадки в общественном транспорте.

Подорожание проезда

Напомним, в Киеве впервые с 2018 года могут пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что уже дал поручение профильным департаментам подготовить экономическое обоснование для пересмотра тарифов.

Кроме того, в Тернополе подняли цены на проезд в маршрутках и троллейбусах сразу на 5 гривен - до 20 гривен за поездку. Впрочем, для жителей общины есть льготы.

Отметим, что стоимость проезда в некоторых киевских маршрутках выросла еще с 14 марта - новые тарифы ввели отдельные частные перевозчики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
