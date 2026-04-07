У Львові планують підвищити ціни на проїзд: скільки коштуватиме квиток

20:32 07.04.2026 Вт
2 хв
Востаннє тарифи переглядали, коли пальне коштувало вдвічі дешевше
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Львові готуються змінити ціни на проїзд (Getty Images)

У Львові планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Востаннє тарифи у місті переглядали минулого року, коли пальне коштувало більше ніж вдвічі дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.

Читайте також: Ціни на проїзд підвищують у ще одному обласному центрі: скільки коштуватиме квиток

Зазначається, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до 42 гривень, яке ініціювали перевізники, у Львові не підтримали.

Водночас для збереження якості перевезень пропонується помірковане коригування тарифів:

  • студентський - 11,5 гривень (зараз 8,5),
  • з ЛеоКарт - 23 гривні (зараз 17),
  • банківською карткою - 26 гривень (зараз 20),
  • готівкою - 30 гривень (зараз 25).

"Загалом вся процедура коригування тарифів триватиме близько місяця. Лише після цього їх винесуть на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради, який і ухвалить остаточне рішення", - пояснила Львівська міська рада.

Востаннє тарифи на проїзд у Львові переглядали минулого року - тоді вартість пального становила 45 гривень за літр, а зараз воно коштує понад 90 гривень.

Крім того, із суботи, 11 квітня, у Львові після місячної перерви у Львові відновлюють безкоштовні пересадки у громадському транспорті.

Подорожчання проїзду

Нагадаємо, у Києві вперше з 2018 року можуть переглянути вартість проїзду в громадському транспорті. Столичний мер Віталій Кличко заявив, що уже дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів.

Крім того, у Тернополі підняли ціни на проїзд у маршрутках та тролейбусах одразу на 5 гривень - до 20 гривень за поїздку. Втім, для мешканців громади є пільги.

Зазначимо, що вартість проїзду в деяких київських маршрутках зросла ще з 14 березня - нові тарифи запровадили окремі приватні перевізники.

Більше по темі:
Львів