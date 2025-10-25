ua en ru
Во Львове самая масштабная за много лет авария: часть города уже три дня без воды

Суббота 25 октября 2025 19:13
UA EN RU
Во Львове самая масштабная за много лет авария: часть города уже три дня без воды Иллюстративное фото: восстановительные работы продолжаются без перерывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во Львове произошла самая масштабная авария на магистральном водопроводе. Часть города уже третьи сутки остается без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Львовводоканала".

На предприятии признали, что столкнулись с самым масштабным вызовом для системы водоснабжения города за последние десятилетия.

Там проинформировали, что ситуации, когда часть Львова без воды в течение трех суток, а повторные аварии не позволяли стабилизировать подачу - не помнят даже ветераны предприятия.

"Сегодня утром мы завершили ремонтные работы и возобновили подачу воды в город. Начали наполнять систему, ведь после аварии более 30 км магистралей и большие резервуары были полностью опустошены. Для этого нужно 7-8 часов - постепенно, чтобы не повредить сеть", - говорится в сообщении.

Во "Львовводоканале" отметили, что прилагали максимум усилий, регулируя давления, чтобы подать людям воду хотя бы до первых этажей. Однако во время этого процесса резко упало давление на насосных станциях.

"Как оказалось, из-за нового повреждения магистрального водопровода в районе села Домажир, по другую сторону реки от места, где вчера ликвидировали предыдущую аварию", - говорится в заметке.

Сейчас аварийные бригады уже работают на месте, а руководство "Львовводоканала" и города выехали на место нового повреждения для координации работ. Эти работы продолжаются без перерыва.

"С таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Персонал работает на пределе возможностей - люди не спят вторые сутки. Мы понимаем возмущение жителей Железнодорожного и Шевченковского районов, которые уже третий день без воды. Но искренне просим - не направляйте злость на работников, которые сегодня делают все возможное и невозможное, чтобы город снова был с водой", - сообщили в "Львовводоканале".

Также там добавили, работа водовозок продолжена. Воду будут подвозить до тех пор, пока не будет восстановлено централизованное водоснабжение.

Напомним, неделю назад в пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что в городе на фоне регулярных атак РФ и приближения зимы проверяют, как будет работать критическая инфраструктура при различных сценариях чрезвычайных ситуаций. В частности, город "протестировали" на случай полного отсутствия центрального водоснабжения.

Подробнее о том, где в случае чего будут расположены водовозы - читайте в материале РБК-Украина.

