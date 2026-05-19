RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Во Львове толпа напала на авто ТЦК и отбила мужчину (видео)

18:16 19.05.2026 Вт
2 мин
Видео скандала уже разлетелось по соцсетям
aimg Мария Науменко
Фото: работник ТЦК и СП (facebook.com/lvivobltck)

Во Львове во время мобилизационных мероприятий группа людей окружила автомобиль ТЦК, повредила его и силой вытащила оттуда мужчину.

Инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого во время работы группы оповещения.

В ТЦК заявили, что группа граждан совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля военнослужащих. По информации военкомата, транспортное средство было повреждено, а действия людей создали угрозу жизни и здоровью личного состава.

В военкомате также утверждают, что из-за инцидента фактически было сорвано выполнение мобилизационных мероприятий.

В то же время в местных Telegram-каналах и пабликах распространяют видео конфликта. На кадрах видно, как группа людей окружает автомобиль ТЦК и силой вытаскивает из него мужчину.

Также на видео заметно, что мужчина, находясь внутри автомобиля, выбил окна изнутри.

"Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мероприятий мобилизации", - говорится в заявлении Львовского областного ТЦК и СП.

Там также призвали граждан "сохранять спокойствие", действовать исключительно в правовом поле и не поддаваться на провокации.

"Препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждению имущества не имеют никакого оправдания", - подытожили в военкомате.

Напомним, ранее в Хусте на Закарпатье произошел конфликт возле здания районного ТЦК - по данным местных СМИ, представители ромской общины пытались силой отбить военнообязанного. Сообщалось также о стрельбе во время инцидента.

Кроме того, во Львове недавно задержали мужчину, который,увидев работников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку, угрожал ей ножом и распылил слезоточивый газ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦКЛьвовМобилизация в Украине