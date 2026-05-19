Во Львове толпа напала на авто ТЦК и отбила мужчину (видео)

Инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого во время работы группы оповещения.

В ТЦК заявили, что группа граждан совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля военнослужащих. По информации военкомата, транспортное средство было повреждено, а действия людей создали угрозу жизни и здоровью личного состава.

В военкомате также утверждают, что из-за инцидента фактически было сорвано выполнение мобилизационных мероприятий.

В то же время в местных Telegram-каналах и пабликах распространяют видео конфликта. На кадрах видно, как группа людей окружает автомобиль ТЦК и силой вытаскивает из него мужчину.

Также на видео заметно, что мужчина, находясь внутри автомобиля, выбил окна изнутри.

"Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мероприятий мобилизации", - говорится в заявлении Львовского областного ТЦК и СП.

Там также призвали граждан "сохранять спокойствие", действовать исключительно в правовом поле и не поддаваться на провокации.

"Препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждению имущества не имеют никакого оправдания", - подытожили в военкомате.